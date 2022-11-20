شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة فريق المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس مصر ، ويرغب الزمالك فى الفوز بالكأس نسخة 2022 للجمع ما بين الدورى والكأس، وذلك للموسم الثانى على التوالي، حيث جمع الزمالك فى موسم 2021 بين الدوري والكأس، بينما خسر السوبر أمام الأهلي.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

موعد مباراة الزمالك والمصرى بالدوري ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.