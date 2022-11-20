شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى فى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.
موعد مباراة الزمالك والمصرى بكأس مصر
ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.
ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.
ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري وكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.