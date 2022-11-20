شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض اليوم آخر مران قبل السفر للإسكندرية لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوص فريق الاسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو اليوم، الأحد، آخر تدريباته بالإسماعيلية على ملعب أحد فنادق المحافظة، قبل أن يدخل معسكراً مغلقاً غداً الاثنين فى الإسكندرية.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد قرر سفر الفريق للإسكندرية والانتظام بمعسكر يمتد يومين قبل المباراة من أجل تحقيق مزيد من التركيز سعيًا لحصد نتيجة إيجابية.

ويستعيد الإسماعيلى جهود الثنائى عبد الرحمن مجدي وباسم مرسي لاعبى الفريق في مباراة فاركو بعد تعافيهما من الإصابة.

وكان الثنائي قد خضعا لبرنامج تأهيلي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز تمهيدا لعودتهما للتدريبات، حيث كان يعاني ” الأول ” بشد فى عضلة الضامة بينما أصيب ” الثاني ” بمزق فى العضلة الأمامية.

وشارك اللاعبان في المران الجماعى بشكل طبيعي حيث أصبحا جاهزين لمواجهة فاركو وموقف مشاركتهما بات وفقاً لرؤية الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو.