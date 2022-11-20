الامارات | 7 نجوم بارزين يغيبون عن كأس العالم في قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت الإصابات في إرباك خطط العديد من المنتخبات العالمية المشاركة في كأس العالم «قطر 2022»، إذ أدت إلى غياب أسماء بارزة، ومعظم الإصابات جاءت قبل فترة قصيرة من انطلاق الكأس العالمية، ما جعل الصدمة والضغط أكبر على مدربي هذه المنتخبات لإيجاد البديل المناسب. ولعل أبرز الغيابات السبعة الصادمة، تتعلق بالنجم السنغالي ساديو مانيه، الذي يغيب ثلاثة أشهر، ويعتبر النجم الأوحد والأبرز في منتخب بلاده، بينما لا تقل الصدمة في منتخبات أخرى عانت غياب أسماء عديدة في المنتخب الواحد، منها فرنسا الذي خسر جهود ثلاثة لاعبين بارزين، وكذلك منتخب إنجلترا، ومنتخبات أخرى مثل البرتغال وألمانيا.

وعربياً كانت الصدمة أكبر في صفوف المنتخب المغربي الذي فقد خدمات أمين حارث قبل أسبوع من انطلاق المونديال، ما أربك حسابات المدرب وليد الركراكي. وتالياً أبرز الأسماء الغائبة عن المونديال بسبب الإصابة.

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