الامارات | رمسة مونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مشاهدة

يتطلع سكان البنايات المطلة على بحيرة خالد في الشارقة إلى نصب شاشات تمكن الزوار للمنطقة والعوائل والجمهور الرياضي من متابعة ومشاهدة منافسات كأس العالم خصوصاً مع توفر البعض منها.

يوسوفا

يعد مهاجم منتخب ألمانيا ونادي دورتموند يوسوفا موكوكو «17عاماً» أصغر لاعب في قائمة «المانشفت»، إذ يطمح اللاعب المولود في الكاميرون، وصاحب القدرات التهديفية العالية لخطف الأضواء في هذا الحدث أمام كبار نجوم العالم.

دعم

سعى نجم خط وسط عجمان، التونسي فراس بالعربي، لتقديم الدعم للاعبي منتخب بلاده المشاركين في كأس العالم، فأرسل إلى عدد كبير منهم رسائل تحفيزية عبر «واتس أب»، لتقديم أفضل ما لديهم في المونديال لتشريف الكرة العربية بشكل عام والتونسية على وجه خاص.

تجهيزات

كشف لاعب دولي عن أنه أكمل إعداد تجهيزات خاصة في المجلس الخاص به في منزله من أجل الاستعداد لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 التي تنطلق اليوم، مشيراً إلى أنه سيجري تحديات يومية مع أصدقائه حول هوية الفائزين بالمباريات.

دعوة

وجه لاعب عجمان، المغربي، عصام فائز الدعوة لعدد من زملائه في الفريق لمشاهدة المباراة الافتتاحية لنجوم «أسود الأطلس» في المونديال أمام كرواتيا الأربعاء المقبل، تاركاً تحديد المكان للاعبين الذين سيلبون الدعوة.