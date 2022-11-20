الامارات | ماراثون زايد الخيري «نجري للعون» يشهد مشاركة 5000 متسابق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ماراثون زايد الخيري الإنساني والفعاليات المصاحبة التي أقيمت على هامشه، أمس، في أبوظبي، مشاركة أكثر من 5000 متسابق من جميع الأعمار والفئات، للتنافس على عمل الخير، والاحتفاء بمآثر القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

أطلق شارة البدء الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وأقيمت فعاليات الماراثون تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مُمثل الحاكم في منطقة الظفرة، بالتعاون مع كُلٍّ من مجلس أبوظبي الرياضي، واللجنة العليا المنظمة للماراثون، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وتم تخصص عائدات النسخة الحالية من الماراثون لصالح برنامج التبرع وزراعة الأعضاء.

وشهد الماراثون ثلاثة سباقات، انطلقت من أمام فندق «إرث أبوظبي»، وانتهت فيه أيضاً.

وشارك في تتويج الفائزين بالجوائز كل من رئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير الخييلي، ورئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري الفريق محمد الكعبي، ونائب أمين عام قطاع الشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد المنصوري، ورئيس اللجنة الوطنية للتبرع بالأعضاء الدكتور علي العبيدلي، ومدير عام شركة أبوظبي للإعلام عبدالرحيم النعيمي، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي سهيل العريفي، وأمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان، ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى العقيد خالد الزعابي، ومدير تنفيذي هيئة أبوظبي للدعم المجتمعي قاسم الهاشمي.

وذكر بيان صحافي: «ضمّ الماراثون سباق المرح مع العائلة بمسافة ثلاثة كيلومترات، وسباق المستوى المتوسط بمسافة خمسة كيلومترات، وسباق المستوى المتقدم بمسافة 10 كيلومترات، على جوائز مالية كبيرة، يصل إجمالي قيمتها إلى مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على الأوائل من المتسابقين من كل فئة، بمن فيهم أصحاب الهمم، كما تم استحداث جائزة خاصة لفئة التوحد».

وضمت قائمة الفائزين في سباق ثلاثة كيلومترات لفئة الرجال: نادر إسماعيل، وحمد اليحيائي، وسمير بومسلت، ولفئة الإناث إيمابيت شيبيرو جاربا، وشما العبري، وديانا زاخارتشينكو.

كما ضمت في سباق خمسة كيلومترات لفئة الرجال: نعمان العساوي، وأبراها هانس مارشا، واسماعيل الخرشي، ولفئة الإناث زيناشوورك يانيو أمبي، وأبراش شيليما كيبيدي، وجيردا ستاين.

وفي فئة أصحاب الهمم على الكراسي المتحركة، ضمت القائمة لسباق خمسة كيلومترات عوشة المنصوري، ولفئة الرجال: بدر الحوسني، ومحمد الشحي، محمد عثمان.

وفي مسافة 10 كيلومترات، ضمت القائمة لفئة الرجال: فارندر كومار، وعادل قصبوب، وبنيامين كريم، ولفئة الإناث: سناء الشوابكة، مشعل شريف، كارو دي بوير.

وعن أصحاب الهمم الأولمبياد الخاص لمسافة ثلاثة كيلومترات، ضمت القائمة لفئة الذكور: حمد الصريدي، وحسين الشربيني، محمد خميس الأحبابي، ولفئة الإناث: حمدة علي الحوسني، وعائشة البوسعيدي، وإيمان تبيدي.

وضمت قائمة الفائزين لسباق 10 كيلومترات لأصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة والشلل النصفي فئة الدراجات للرجال (C): أحمد البدواوي، وشادي مزيد، وأحمد الكوك، ولفئة الإناث (H): أسماء علي، وعلياء الكعبي، ولين أشبير، ولفئة الرجال: عبدالله يونس، طارق عبيد، سامي السليمي.

وقال رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون الفريق الركن (م) محمد الكعبي: «يغمرني الفرح لنجاح ماراثون زايد الخيري لعام 2022 في أبوظبي. لم نتمكن فقط من جمع آلاف الدراهم لصالح الهلال الأحمر الإماراتي، بل تمكّن العداؤون أيضًا باختلاف قدراتهم من الاتحاد معاً، وتجربة متعة المشاركة المجتمعية. تم استحداث جائزة خاصة لفئة التوحد اعتباراً من النسخة المقبلة».

وتُقام نسخة الماراثون المقبلة في مدينة الإسكندرية بمصر في 23 ديسمبر 2022 بسباقي كيلومترين و10 كيلومترات، ويُقدَّم ريعها إلى مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحوادث والحروق من مؤسسة أهل مصر.