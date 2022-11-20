الامارات | الوصل يقلب تأخره إلى فوز صعب على العين في دوري اليد

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يقلب تأخره إلى فوز صعب على العين في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق كرة اليد في نادي الوصل تأخره مع نهاية الشوط الأول بفارق هدف إلى فوز صعب على العين بنتيجة (25-24)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، في افتتاح الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة دوري «أقوياء اليد»، التي سجلت خروج الجزيرة بنتيجة التعادل أمام مضيفه شباب الأهلي بواقع (31-31).
وعزز الوصل صدارته للترتيب العام بست نقاط، وبفارق نقطة عن كل من شباب الأهلي والعين المتشاركين في المركز الثاني، وتقدم الجزيرة مؤقتاً إلى المركز الثالث برصيد نقطتين، بفارق نقطة عن كل من النصر ودبا الحصن ومليحة المتشاركين في المركز الرابع.
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