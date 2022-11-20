شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: مواجهة الداخلية كانت صعبة وهدفنا لقب كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، مواجهة الداخلية بكأس الرابطة بالصعبة وقال: "مباراة كانت قوية، بين فريقين لديهما نقطة وحيدة بجدول الدوري".

وأضاف أيوب، خلال تصريحات تليفزيونية: "بداية مبشرة الفوز على الداخلية، واجهنا سوء توفيق مع الحرس في بداية الدوري، ولكننا قدمنا أداء مميزا".

وتابع: "بذلنا مجهودا كبيرا مع فريق حرس الحدود ووصلنا لنقطة تنظيمية وخطوة جيدة نحو الشكل المميز للفريق، وما حدث اليوم أمام الداخلية تتويج لعملنا الفترة الأخيرة ومباراة الداخلية تعطي لنا ثقة فيما هو قادم، وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة، ولما لا".

وتأهل فريق حرس الحدود لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز المثير على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، بالدور التمهيدي للبطولة، على استاد بتروسبورت، وانتهت بعد الوصول لشوطين إضافيين.

تقدم فريق حرس الحدود عن طريق مصطفى جمال من علامة الجزاء في الدقيقة 71، وتعادل للداخلية اللاعب فانوم ألفريد بالدقيقة 77، قبل أن تأتي تسديدة قوية من مصطفى زيكو من خارج منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر فتابعها إيمانويل بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى بالدقيقة 111 من زمن اللقاء.