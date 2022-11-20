شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 19-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم المصرية اليوم السبت 19-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تراجع مسئولى نادى بيراميدز عن التمسك بإبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق، حيث كان سبق للإدارة ورفضت كل العروض المقدمة من الأندية المحلية لشراء اللاعب، وفى مقدمتهم النادى الأهلى الذى أبدى رغبته فى أكثر من مرة للحصول على خدمات اللاعب.

مصطفى عسل يودع بطولة سنغافورة للاسكواش من نصف النهائى

ودع مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لرجال الاسكواش، بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية، من الدور نصف النهائي. الأهلي ينشر صوراً من مران الفريق اليوم على ملعب التتش نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك صوراً من مران الفريق الذى أُقيم صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة، وفي مقدمتها مباراة المقاولون العرب 27 نوفمبر الجاري فى ربع نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

يواصل صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أداء البرنامج التأهيلى المخصص له من قِبَل الجهاز الفني للفريق، بقيادة أحمد سامى، من أجل التعافى من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة بالتدريبات الجماعية.

الزمالك يترقب عودة سامسون للتدريبات غداً بعد الراحة

يترقب مسئولو نادى الزمالك عودة البنينى سامسون أكينولا إلى القاهرة للمشاركة فى تدريبات الفريق غداً بعد تأخره عن العودة للقاهرة.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أندرياس أندويا، مدرب الأحمال بالفريق تجهيز برنامج خاص للاعبي الفريق الذين تواجدا مع المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزهم بشكل جيد للإرتباطات المقبلة ولا يتسبب في إصابتهم.

حرس الحدود يهزم الداخلية 2 - 1 ويتأهل لدور الـ16 من كأس الرابطة تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز المثير على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، بالدور التمهيدي للبطولة، على استاد بتروسبورت، وانتهت بعد الوصول لشوطين إضافيين. فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على الزمالك بهدف دون رد سجله محمد عبد الله خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، بفرع الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

غزل المحلة يهزم أسوان 3 / 1 بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16 بكأس الرابطة

فاز فريق غزل المحلة على أسوان بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب أسوان، فى الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية المحترفة، ليتأهل فريق المحلة لدور الـ 16 بالكأس.

تراجع مسئولو نادى بيراميدز عن التمسك بإبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق، حيث كان سبق للإدارة ورفضت كل العروض المقدمة من الأندية المحلية لشراء اللاعب، وفى مقدمتهم النادى الأهلى الذى أبدى رغبته فى أكثر من مرة للحصول على خدمات اللاعب.

نجح البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى كسب قلوب جماهير الفراعنة بقوة بعد تحقيق الفوز على بلجيكا بثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادًا لكأس العالم.