7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم المصرية اليوم السبت 19-11-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تراجع مسئولو نادى بيراميدز عن التمسك بإبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق، حيث كان سبق للإدارة ورفضت كل العروض المقدمة من الأندية المحلية لشراء اللاعب، وفى مقدمتهم النادى الأهلى الذى أبدى رغبته فى أكثر من مرة للحصول على خدمات اللاعب.

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أندرياس أندويا، مدرب الأحمال بالفريق، تجهيز برنامج خاص للاعبي الفريق الذين تواجدا مع المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزهم بشكل جيد للارتباطات المقبلة ولا يتسبب في إصابتهم.

حرس الحدود يهزم الداخلية 2 - 1 ويتأهل لدور الـ16 من كأس الرابطة تأهل فريق حرس الحدود لدور الـ16 من بطولة كأس الرابطة بعد الفوز المثير على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، بالدور التمهيدي للبطولة، على استاد بتروسبورت، وانتهت بعد الوصول لشوطين إضافيين. فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على الزمالك بهدف دون رد سجله محمد عبد الله خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، بفرع الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

غزل المحلة يهزم أسوان 3 / 1 بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16 بكأس الرابطة

فاز فريق غزل المحلة على أسوان بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب أسوان، فى الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية المحترفة، ليتأهل فريق المحلة لدور الـ 16 بالكأس.

تراجع مسئولو نادى بيراميدز عن التمسك بإبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق، حيث كان سبق للإدارة ورفضت كل العروض المقدمة من الأندية المحلية لشراء اللاعب، وفى مقدمتهم النادى الأهلى الذى أبدى رغبته فى أكثر من مرة للحصول على خدمات اللاعب.

نجح البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى كسب قلوب جماهير الفراعنة بقوة بعد تحقيق الفوز على بلجيكا بثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادًا لكأس العالم.