صورة تجمع رونالدو وميسي نشراها معًا على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة لهما في توقيت واحد عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الصورة حيرة كل عشاق الساحرة المستديرة عن سر نشرها في التوقيت الحالي، وذلك قبيل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

وظهر ميسي ورونالدو في الصورة وهما يلعبان الشطرنج، حيث جاءت في إطار حملة إعلانية لماركة الجلود الشهيرة "لوي ڤيتون".

وجمعت العلامة التجارية الشهيرة "لوي ڤويتون" رونالدو وميسي في إعلان مدفوع، وهو أمر لم يحدث من قبل بين الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم، حيث جاءت الحملة تحت عنوان "النصر هو حالة ذهنية".

ومؤخرا، تحدث النجم البرتغالي عن "البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلته مع الإعلامي بيريس مورجان.

وقال رونالدو عن ميسي: "إنه لاعب رائع، ساحر، نتشارك الميدان الرياضي عينه منذ 16 عاما.. لذلك لدي علاقة جيدة معه".

وأضاف "الدون": "أنا لست صديقا له من حيث ما أعنيه كصديق كان معك في منزلك أو تتحدث معه الهاتف.. لا، لكن الأمر أشبه بزميل في الفريق.

وواصل: "إنه رجل أحترمه حقا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما، حتى زوجته أو صديقته، لديهما دائما الاحترام.. ماذا سأقول عن ميسي، رجل عظيم يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم".

وأكد كريستيانو رونالدو أنه لا يمانع تناول وجبة عشاء مع ميسي.

وكان رونالدو وميسي قد هيمنا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج الأول بالجائزة المرموقة 5 مرات مقابل 7 للثاني (رقم قياسي).

يشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي، يقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

أما منتخب البرتغال، بقيادة رونالدو، فيتواجد في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات الأوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.