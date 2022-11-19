شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يواصل التأهيل فى سيراميكا للتعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، أداء البرنامج التأهيلى المخصص له من قِبَل الجهاز الفني للفريق، بقيادة أحمد سامى، من أجل التعافى من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية ومنعته من المشاركة بالتدريبات الجماعية.

وبات مصير صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، غامضا؛ بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الأسبوعين الماضيين، ومنعته من المشاركة مع فريقه أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بخسارة سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وما زال صلاح محسن يعانى من الإصابة، حيث لم تتضح الصورة كاملة أمام الجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لوضع اللاعب في حساباته في مباراة المقاولون العرب المقرر لها 2 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

في سياق متصل اتفق مسئولو نادى إنبى مع نظرائهم فى سيراميكا على خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل 23 نوفمبر الجارى، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى المصرى الممتاز، حيث يلتقى الفريق البترولى نظيره البنك الأهلى يوم 30 نوفمبر الجارى في الجولة الخامسة، بينما يواجه سيراميكا المقاولون العرب 2 ديسمبر المقبل في الأسبوع الرابع.