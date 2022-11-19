شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُطالب أندرياس ببرنامج للاعبى الأهلى فى المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من أندرياس أندويا، مدرب الأحمال بالفريق تجهيز برنامج خاص للاعبي الفريق الذين تواجدا مع المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزهم بشكل جيد للإرتباطات المقبلة ولا يتسبب في إصابتهم.

وحصل الأهلي على رحة من التدريبات غداً بعدما خاض مراناً قوياً صباح اليوم ،السبت، بإسٍتاد التتش تحت إشراف مارسيل كولر ، ويستأنف الفريق تدريباته الأثنين استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وطلب كولر من أندرياس خلال مران اليوم تجهيز البرنامج الخاص بلاعبي الفريق الدوليين من أجل تنفيذه بمبجرد إنضمامهم لدريبات الأهلي .

وعاد المنتخب الأول من الكويت ظهر اليوم بعدما فاز أمس على بلجيكا ودياً بهدفين لهدف ، فيما يخوض المنتخب الأولمبي ودية ثانية غداً أمام المغرب بملعب الأخير بعدما فاز في الودية الأولى مساء أمس الأول ، الخميس ، بثلاثة أهداف لهدفين. على المغرب.