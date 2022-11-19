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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 19-11- 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19-11-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، ينهى محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلى الذى يخضع له فى الفترة الحالية، بعدما تعرض لإصابة بكدمة فى مفصل الكتف، خلال مواجهة إنبى الأخيرة بالدورى.
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