شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى: حاولنا اكتشاف الطريق أمام المحلة ومستقبل أسوان بالدوري هو الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان عن خسارة فريقه أمام المحلة بالدور التمهيدي لكأس الرابطة قائلا: "هذه أول مباراة رسمية مع الفريق وكنا نسعى من خلالها اكتشاف الواقع الفني للاعبين والمشاكل الفنية داخل الملعب".

وقال الرمادي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "نحن فى بداية الطريق ومستقبلنا فى الدوري هو الأهم، كنا الأفضل طوال الوقت والمباراة بالنسبة لنا تجربة".

وواصل الرمادي: "الوقت الإضافي كان مزعجا لنا وخرجنا بإيجابيات عديدة فرديا وجماعيا والجهاز الفنى سيسعى لعلاج السلبيات مستقبلا، والوقت قصير بين المباريات والمباراة القادمة بالقاهرة وتلاحق المباريات ليس فى صالح الفريق".

وتتابع المدير الفني لفريق أسوان: "نعمل على تنظيم واستغلال الوقت من أجل معالجة الأخطاء الخططية، وأشكر اللاعبين ولابد من رؤيتهم والحكم عليهم من خلال المباريات، ونسعى لتكوين هوية الفريق فنيا ونتمنى أن تساعدنا كافة الظروف ملاعب / إصابات/ مواعيد المباريات".

وأكمل الرمادي: "الإصابات ظاهرة لابد أن نتدارس أسبابها ونبحث عن علاج فورى لتعدد الإصابات، وتغيير حمودى إجبارى حتى لا تتفاقم الإصابة وهو لاعب مهم فى الشق الهجوم للفريق".

وأتم تصريحاته: "سنسعى فى كل الاتجاهات لتحسين أوضاع الفريق ومجلس الإدارة وإدارة الكرة تتفهم ظروف تلك المرحلة وتساعدنا وتدعمنا، لابد أن نعمل بفلسفة خلية العمل على كل المستويات إداريا وفنيا وبدنيا، وكنت أتمنى إيقاف الدورى المصري أثناء كأس العالم".