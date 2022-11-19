الامارات | برشلونة وبايرن ميونيخ الأكثر تمثيلاً للأندية في مونديال قطر 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع حلول أليكس بالدي بدلاً من خوسيه غايا في منتخب إسبانيا، أصبح ناديا برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني الأكثر تمثيلاً لدى الأندية في مونديال قطر 2022 في كرة القدم، من خلال تواجد 17 لاعباً لكل منهما.

وكان بايرن ينفرد بالرقم القياسي، برغم اصابة نجمه ساديو مانيه الذي بقي رسمياً في تشكيلة السنغال.

في ما يأتي قائمة الأندية الأكثر تمثيلاً:

1- بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني (17 لاعباً)

بايرن ميونيخ: مانيه (السنغال)، ديفيس (كندا)، ستانيشيتش (كرواتيا)، بافار، أوباميكانو، كومان، لوكا هرنانديز (فرنسا)، نوير، كيميش، غوريتسكا، غنابري، مولر، موسيالا، سانيه (ألمانيا)، مزراوي (المغرب)، دي ليخت (هولندا)، تشوبو-موتينغ (الكاميرون).

برشلونة: رافينيا (البرازيل)، كريستنسن (الدنمارك)، كونديه، ديمبيليه (فرنسا)، تير شتيغن (ألمانيا)، ديباي، دي يونغ (برشلونة)، ليفاندوفسكي (بولندا)، إريك غارسيا، بوسكيتس، غافي، فيران توريس، بالدي، ألبا، فاتي، بيدري (إسبانيا)، أراوخو (الأوروغواي).

مانشستر سيتي الإنجليزي (16)، السد القطري (15)، مانشستر يونايتد الإنكليزي (14)، ريال مدريد الإسباني (13)، تشلسي الإنجليزي والهلال السعودي (12)، توتنهام الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي (11).