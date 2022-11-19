العالم يترقب افتتاح المونديال اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار العالم، اليوم، إلى استاد البيت الذي سيشهد افتتاح أول مونديال في بلد عربي، وسط ترقب كبير لنسخة قطر 2022، التي يتوقع أن تكون استثنائية.

وتتزين شوارع قطر بأعلام اثنين وثلاثين دولة مشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، وبصور أبرز نجوم هذه المنتخبات، بينما يجري العمل على وضع اللمسات الأخيرة على مناطق المشجعين التي ستشهد كثيرا من الفعاليات على مدار البطولة.

ويطلق المنتخب القطري ضربة البداية في هذه النسخة عقب حفل الافتتاح الرسمي، خلال مواجهته المرتقبة مع المنتخب الإكوادوري في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد «البيت» بمنطقة الخور، ثاني استادات البطولة من حيث السعة الجماهيرية، حيث يسع نحو 60 ألف مشجع.

ضربة البداية

تأتي المباراة في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة، والتي تضم أيضا منتخبي هولندا والسنغال اللذين يلتقيان بعد غد الاثنين.

ومع ضربة البداية، ستشهد بطولات كأس العالم رقما قياسيا جديدا، إذ سينضم منتخب جديد إلى قائمة المنتخبات التي شاركت في المونديال على مدار تاريخه، نظرا لأنها المشاركة الأولى للمنتخب القطري في البطولة.

وبهذا، سيرتفع عدد المنتخبات المشاركة على مدار تاريخ المونديال إلى 80 منتخبا.

ومنذ انطلاق البطولة في 1930 بأوروجواي، لم تخل أي نسخة جديدة من زيادة عدد المنتخبات المشاركة في تاريخ البطولة بمنتخب واحد على الأقل، وكان آخر المنضمين للقائمة قبل البطولة الحالية هما منتخبا أيسلندا وبنما عبر نسخة 2018 بروسيا.

طابع تاريخي

تتسم هذه النسخة بطابع تاريخي، كونها الأولى على الإطلاق في أرض عربية وبمنطقة الشرق الأوسط، بعدما طافت البطولة معظم أنحاء الكرة الأرضية على مدار 9 عقود منذ انطلاق النسخة الأولى في 1930 بأوروجواي.

كما أنها ستكون النسخة الأخيرة بمشاركة 32 منتخبا فقط، فيما سيرتفع العدد إلى 48 منتخبا بداية من النسخة المقبلة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026.

وتحظى النسخة المرتقبة في قطر بالطابع العربي للمرة الأولى، حيث تقام في وسط المنطقة العربية للمرة الأولى.

ولكن النسخة الحالية 2022 ، ستكون الأولى على الإطلاق التي تقام في فصل الشتاء الأوروبي، بدلا من إقامتها المعتادة في منتصف العام خلال يونيو ويوليو.

المنتخب الإيطالي

يشهد مونديال 2022 مشاركة 7 من المنتخبات الـ8 التي سبق لها الفوز بالمونديال؛ حيث تشهد مشاركة منتخبات: البرازيل (5 ألقاب) وألمانيا (4 ألقاب) والأرجنتين (لقبان) وأوروجواي (لقبان) وفرنسا (لقبان) وإسبانيا (لقب واحد) وإنجلترا (لقب واحد) .

ومن بين الأبطال السابقين للمونديال، لا يغيب عن هذه النسخة سوى المنتخب الإيطالي الفائز باللقب 4 مرات سابقة، حيث أخفق الفريق في الملحق الفاصل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وتشهد البطولة مشاركة 9 من المنتخبات المصنفة في المراكز الـ10 الأولى بالتصنيف العالمي الحالي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، حيث يغيب فقط المنتخب الإيطالي صاحب المركز السادس بالتصنيف.

ورغم الإصابات التي لحقت بكثير من النجوم في الفترة الماضية، وحرمت هذه النسخة من أكثر من لاعب كبير مثل الفرنسيين نجولو كانتي وبول بوجبا والسنغالي ساديو ماني، ما تزال صفوف المنتخبات المشاركة بهذه النسخة مفعمة بكثير من النجوم من مختلف الجنسيات.

نجوم العالم

يتصدر القائمة بالتأكيد الثنائي الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، اللذان يشارك كل منهما في المونديال للنسخة الخامسة على التوالي.

ومع التقارب الهائل للمسافات بين الاستادات الـ8 المضيفة للمباريات على عكس ما كان عليه في نسختي 2014 بالبرازيل و2018 بروسيا، ستكون الفرصة متاحة بشكل أكبر لحصول اللاعبين على كثير من الراحة بعيدا عن طول مسافات السفر والتنقل بين المدن ما يعني ادخار جهدهم للتدريب والتألق في المباريات.

وتشير تقارير صحفية إلى أن قطر أنفقت نحو 220 مليار دولار أمريكي لتستضيف المونديال، وبالتالي ستصبح هذه النسخة الأغلى في تاريخ البطولة، لكن لا توجد بيانات رسمية كاملة حول حجم الإنفاق.