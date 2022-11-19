رئيس فيفا يدافع عن قطر ويهاجم الدول الغربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أمس، الدول الغربية بالنفاق، كما رد بشدة على الانتقادات الموجهة لدولة قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم، خلال خطابه الافتتاحي قبل البطولة.

وقال إنفانتينو: « نظرا لما كنا نقوم به كأوروبيين حول العالم في آخر ثلاثة آلاف عام، فينبغي علينا أن نعتذر عن الثلاثة آلاف عام المقبلة قبل أن نبدأ في إعطاء دروس في الأخلاق للشعوب».

وأضاف: «كم من هذه الشركات التجارية الغربية أو الأوروبية، التي تكسب ملايين، ومليارات، من قطر، كم منهم تناولوا حقوق العمال المهاجرين مع السلطات؟».

وتابع «ولا واحدة منهم، لأنك إذا غيرت التشريع فهذا يعني ربحا أقل. ولكننا قمنا بذلك، وفيفا يحصل من قطر على مكاسب أقل بكثير من أي شركة من هذه الشركات».

وذكر، «اليوم لدي شعور قوي. اليوم أشعر أنني قطري، أشعر أنني عربي، أشعر أنني أفريقي، أشعر بأنني معاق، أشعر أنني عامل مهاجر».

وتحدث رئيس الاتحاد الدولي لما يقرب من ساعة، ودافع عن البطولة وعن قطر، الدولة التي تعرضت للانتقاد بشدة بسبب ظروف حقوق الإنسان فيها، ووفاة العمال المهاجرين، ومعاملة المثليين.

ورفضت قطر الانتقادات التي تعرضت لها بسبب وضع العمالة وحقوق الإنسان في البلاد، مشيرة إلى أنها اتخذت حزمة من الإصلاحات تتعلق بالعمالة ولديها صندوق خاص بهم.

وفي سبتمبر الماضي، ثمن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر بما يتعلق بحماية حقوق العمال، منذ فوزها عام 2010 بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام منافساتها أواخر العام الحالي.