تدشين المركز الإعلامي لتغطية منافسات كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث رسميا المركز الإعلامي للدولة المستضيفة، في مدينة مشيرب قلب الدوحة، والذي يقدم الخدمات والتسهيلات للآلاف من ممثلي وسائل الإعلام، لتغطية فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق اليوم، بمباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور في استاد البيت.

ويقدم المركز الإعلامي للدولة المستضيفة كل ما يحتاجه الإعلاميون لأداء مهامهم طوال فترة مونديال قطر 2022، حيث يضم كثيرا من المرافق، منها قاعة للمؤتمرات الصحفية واستوديوهات ومكاتب للعمل، إضافة إلى الدعم التقني والخدمات التي تلبي احتياجات المصورين، وقاعة الإعلاميين التي تسع 100 شخص، ومطعم يقدم تشكيلة منوعة من الوجبات من فندق W الدوحة. ويعمل المركز على مدار الساعة خلال البطولة العالمية، والتي تختتم بالمباراة النهائية في استاد لوسيل 18 ديسمبر المقبل.

وسيتابع الإعلاميون البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر شاشات ضخمة في المركز الإعلامي، والذي سيشهد مؤتمرات صحفية خلال البطولة، ويتيح للإعلاميين الفرصة لإجراء مقابلات مع المتحدثين باسم اللجنة العليا، أو ممثلي الجهات الحكومية المعنية في البلاد.

وتسع قاعة المؤتمرات الصحفية 140 صحفيا وما يصل إلى 25 موقعا للكاميرات. وسيجري نقل المؤتمرات الصحفية على الهواء مباشرة لمندوبي وسائل الإعلام المتواجدين في مكاتبهم، بما يزيد السعة إلى نحو 500 إعلامي.

كما يضم المركز 4 استوديوهات للبث لخدمة جهات البث بنظام الحجز المسبق.

ويضم المركز 300 مكتبا لممثلي وسائل الإعلام وفق أسبقية الحضور، وجرى تزويد جميع المكاتب بخدمة الإنترنت، إضافة إلى توفير بعض أجهزة الكمبيوتر لاستخدام الإعلامين، كما يقدم موظفون من إدارة تكنولوجيا المعلومات خدمات الدعم الفني والمساعدة المطلوبة للتعامل مع أي مسائل تقنية وتوفير الحلول لها على الفور.

إلى جانب ذلك، تتوافر في المركز خدمات للمصورين المشاركين في تغطية المونديال، بالتعاون مع شركتي نيكون وكانون، ويقدم المكتب الصيانة المجانية، إضافة إلى بيع قطع الغيار الأساسية للكاميرات ومعدات المصورين.

وبإمكان الإعلاميين الراغبين في تغطية فعاليات كأس العالم 2022، من قطر أو من بلدانهم التسجيل في بوابة قطر الإعلامية، المنصة الرقمية المبتكرة التي توفر لمندوبي وسائل الإعلام وصانعي المحتوى وممثلي جهات البث مجموعة واسعة من المصادر الإخبارية لمساعدتهم على أداء مهامهم.