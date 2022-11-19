8 مجموعات تتنافس في أشهر بطولات العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 32 منتخبا تبدأ التنافس على أشهر وأقوى منافسة رياضية عالمية، خلال كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

»مكة« جمعت كل المعلومات الممكنة عن المجموعات في كأس العالم لعام 2022 ،المقامة في قطر، حيث يجري تقسيم فرق البطولة إلى 8 مجموعات من 4 فرق.

المجموعة الاولى - كأس العالم 2022.

المنتخبـات الاربع فـي المجموعـة الاولى هـي: قطر، الاكوادور، السـنغال، هولندا النتيجة المتوقعة للمجموعة الاولى في مونديال 2022 حسب قائمة فيفا للترتيب العالمي:







هولندا



السنغال



الاكوادور



دولة قطر



هولندا

كيف تأهلت هولندا لكأس العالم 2022؟

بعـد سـباق متقـارب، أنهـت هولنـدا صـدارة المجموعـة H أمام تركيـا والنرويج.

السنغال

كيف تأهلت السنغال لكأس العالم 2022؟

على الرغم من تتويجها بطال لكأس الأمم الافريقية، تعين على السـنغال خـوض المباريـات الفاصلـة مـرة أخرى في مصـر، وبعد ركلات الجزاء تمكن ساديو ماني وبقية المنتخب السنغالي من حجز تذكرتهم إلى قطر.

الاكوادور

كيف تأهلت الاكوادور لكأس العالم 2022؟

لقد كان سباقا متقاربا بين الاكوادور وأوروجواي وبيرو، للحصول علـى المركزيـن النهائييـن فـي التأهـل المباشـر لـكأس العالـم 2022 .في الجولة الاخيرة خسرت الاكوادور أمام باراجواي، لكن أوروجـواي تغلبـت علـى بيرو، ولم تكـن الاكوادور بحاجة لدخول التصفيـات قبل التأهل.

دولة قطر

كيف تأهلت قطر لكأس العالم 2022؟

بصفتهـا الدولـة المضيفـة، تتأهـل قطـر تلقائيا لـكأس العالم 2022

المجموعة الثانية - كأس العالم 2022.

المنتخبـات الأربع فـي المجموعة B هـي: إنجلترا، إيـران، الواليات المتحـدة، (أوكرانيا /أسـكتلندا/ويلز)

النتيجـة المتوقعـة للمجموعـة B فـي مونديـال 2022 حسـب قائمـة فيفـا للترتيـب العالمـي:







إنجلترا



الواليات المتحدة الامريكية



إيران



أوكرانيا / أسكتلندا ضد ويلز - سيتم تحديدها فيما بعد



إنجلترا

كيف تأهلت إنجلترا لكأس العالم 2022؟

كانـت إنجلتـرا فـي هيمنـة كاملـة فـي مجموعتهـا المؤهلـة، ثمانية انتصارات وتعادلان وصفر خسائر وفارق أهداف هائل -39 3 .جـاءت بولنـدا فـي المرتبة الثانية فـي تلك المجموعة.

الواليات المتحدة الامريكية

كيف تأهلت الواليات المتحدة لكأس العالم 2022؟

لقـد كانـت رحلـة فريـق كـرة القـدم الوطنـي الامريكي للرجال للتأهـل لـكأس العالم 2022 في قطر.

احتلوا المركز الثالث في مجموعـة اتحـاد أمريـكا الشـمالية والوسـطى والبحـر الكاريبي لكـرة القدم ويُختصـر بـ(كونكاكاف) مما يعنـي أنهم ضمنوا المركـز الاخير مباشـرة لـكأس العالـم، ولكـن أوال بعـد المبـاراة الاخيرة.

إيران

كيف تأهلت إيران لكأس العالم 2022؟

كانـت قريبـة مـن مسـيرة مثاليـة الايران، ألنهـم خسـروا مباراة واحـدة فقـط فـي التصفيـات بأكملهـا، وكان ذلـك ضـد كوريـا الجنوبيـة، واحتلـوا المركـز الثانـي فـي المجموعـة. إذن، ثمانية انتصارات وتعادل وخسارة واحدة.

المجموعة الثالثة - كأس العالم 2022.

المنتخبـات الاربع فـي المجموعـة C هي: الارجنتين، السـعودية، المكسـيك، وبولندا النتيجـة المتوقعـة للمجموعـة C فـي مونديـال 2022 حسـب قائمـة فيفـا للترتيـب العالمي:







الارجنتين



المكسيك



بولندا



المملكة العربية السعودية



الارجنتين



كيف تأهلت الارجنتين لكأس العالم 2022؟

احتلت الارجنتين المركز الثاني في مجموعة تصفيات بطولة كرة قدم دولية سنوية، تقام تحت رعاية اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف باسم )كونميبول(، ألندية كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية، بعد البرازيل.

المكسيك

كيف تأهلت المكسيك لكأس العالم 2022؟

في منطقة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي لكرة القدم ويختصر بـ)كونكاكاف(، احتلت المكسيك المركز الثاني وحصلت على مكان مباشر في نهائيات كأس العالم 2022 ، حيث احتلت المركز الاول مع كندا بالمركز الاول وفارق ثالث نقاط فقط عن الواليات المتحدة وكوستاريكا في المركزين الثالث والرابع.

بولندا

كيف تأهلت بولندا لكأس العالم 2022؟

كان على بولندا أن تمر بجولة إضافية من التصفيات قبل أن تتمكن من حجز تذاكرها إلى كأس العالم 2022 .لقد احتلوا المركز الثاني في مجموعتهم بعـد إنجلتـرا والان عليهـم التغلب على السـويد للوصول إلـى قطر.

لقد فعلوا ذلك بفـوز قوي 0-2 على أرضهم في بولندا.

المملكة العربية السعودية

كيف تأهلت السعودية لكأس العالم 2022؟

لقد احتلوا المركز الاول في تصفيات آسـيا ، في الواقع أمام اليابان وخسـروا مبـاراة واحـدة فقط على طول الطريـق - أمام اليابان خارج أرضهم.

المجموعة الرابعة - كأس العالم 2022.

المنتخبـات الاربع فـي المجموعـة الرابعـة هـي: فرنسـا، أسـتراليا، الامارات ، بيـرو، الدنمـارك، تو نس النتيجـة المتوقعـة للمجموعـة الرابعـة فـي مونديـال 2022 حسـب قائمـة فيفـا للترتيـب العالمـي:







فرنسا



الدنمارك



تونس



فرنسا

كيف تأهلت فرنسا لكأس العالم 2022؟ تأهلت فرنسا بأسلوب مميز إلى نهائيات كأس العالم 2022.

بإجمالي خمسة انتصارات وثالثة تعادلات وصفر خسائر خرجت من المجموعة المؤهلة.

الدنمارك

كيف تأهلت الدنمارك لكأس العالم 2022؟

كانـت الدنمـارك رائعـة للغايـة فـي تأهلهـا إلى كأس العالـم 2022 .لقـد خسـروا مـرة واحـدة فقـط فـي أسـكتلندا عندمـا تأهلـوا بالفعل إلى البطولة.

الفوز على كثير من الفرق 0-4 أو أكثر على طول الطريق.

تونس

كيف تأهلت تونس لكأس العالم 2022؟

فـازت تونس بمجموعتهـا في CAF ثم اضطرت إلى الفوز على مالي في مباراتين للتأهل لكأس العالم 2022 .

فـازوا فـي المبـاراة الاولى 1-0 ثـم تعادلـوا 0-0 علـى أرضهـم وتـم تأميـن التصفيات.

المجموعة الخامسة - كأس العالم 2022.

المنتخبـات الاربع في المجموعة الخامسـة هي: إسبانيا وكوستاريكا ونيوزيلندا وألمانيا واليابان النتيجـة المتوقعـة للمجموعـة الخامسـة فـي مونديـال 2022 حسـب قائمـة فيفـا للترتيـب العالمـي:







إسبانيا



ألمانيا



اليابان



اسبانيا

كيف تأهلت إسبانيا لكأس العالم 2022؟

احتلـت إسـبانيا المركـز الاول فـي مجموعتهـا المؤهلـة قبـل السـويد. النتائج لم تكن سـاحقة مـن حيـث النتيجـة، ولكنهـا ال تـزال تفـوز فـي الغالـب. سـتة انتصـارات وتعـادل واحـد وخسـارة واحـدة خـارج أرضـه أمـام السـويد.

ألمانيا

كيف تأهلت ألمانيا لكأس العالم 2022؟ تمامـا مثـل إسـبانيا، احتلـت ألمانيـا صـدارة مجموعتهـا فـي التصفيـات.

الفـوز بتسـعة وخسـارة مـرة واحـدة فقـط وإحـراز إجمالـي 36 هدفـا واسـتقبال أربعـة أهـداف فقـط.

اليابان

كيف تأهلت اليابان لكأس العالم 2022؟

وسيظهر المنتخب الياباني للمرة السابعة على التوالي في نهائيات كأس العالم بعد فوزه 0-2 على أستراليا. لقد فازوا بالمجموعة، ثم اضطروا إلى مواجهة أستراليا لتأمين المكان، وفعلوا ذلك.

المجموعة السادسة - كأس العالم 2022.

المنتخبات الاربع في المجموعة السادسة هي: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا النتيجـة المتوقعة للمجموعة السادسـة فـي مونديال 2022 حسـب قائمـة فيفا للترتيـب العالمي: بلجيكا كرواتيا المغرب كندا

كيف تأهلت بلجيكا لكأس العالم 2022؟

فـازت بلجيكا بمجموعتها فـي التصفيات قبل ويلز. مع ستة انتصارات وتعادلين وصفر خسائر، وسجلوا كثيرا من الاهداف في طريقهم إلى مونديال 2022.

كرواتيا

كيف تأهلت كرواتيا لكأس العالم 2022؟

كمـا فـازت كرواتيـا بمجموعتهـا فـي التصفيـات قبـل روسـيا.

ولكـن بسـبب الترتيـب العالمي، فقـد كانوا في هـذا التصنيف.

المغرب

كيف تأهل المغرب لكأس العالم 2022؟ نجـح المغرب في تأهـل مجموعته في التصفيات.

الفوز بجميع المباريات الست واستقبال هدف واحد فقط!

فـي آخـر مباراتين فاصلتيـن ضد الكونغـو الديمقراطية تعادلـوا في الشـوط الاول 1-1 وعادوا إلى أرضهم وفازوا 1-4 في مبـاراة الإياب.

كندا

كيف تأهلت كندا لكأس العالم 2022؟

ضمنـت كنـدا المركـز المباشـر فـي الجولـة الثانيـة إلـى الاخيرة بعـد فوزهـا 0-4 علـى جامايـكا، لقـد احتلـوا صدارة مجموعة CONCACAF متقدمين على المكسيك والواليـات المتحـدة الامريكية.

كانـت كنـدا متعادلـة فـي المركـز الاول بالنقـاط مـع المكسـيك، لكنهـا كانـت أفضـل فـي فـارق الاهداف

المجموعة السابعة - كأس العالم 2022.

المنتخبـات الاربع في المجموعة السـابعة هي: البرازيل، صربيا، سويسـرا، الكاميرون النتيجـة المتوقعـة للمجموعـة السـابعة فـي مونديال 2022 حسـب قائمـة فيفـا للترتيـب العالمـي:







البرازيل



سويسرا



صربيا



الكاميرون



البرازيل

كيف تأهلت البرازيل لكأس العالم 2022؟

كانـت البرازيـل ال يمكـن المسـاس بهـا فـي مجموعـة تصفيـات أمريكا الجنوبيـة.

أمام كثير من الفرق الرائعة، اسـتمروا فـي الفـوز وأثبتـوا أن لديهم أحد أفضـل الفرق في العالم.

احتل المركز الاول فوق الارجنتين وأوروغواي والاكوادور.

سويسرا

كيف تأهلت سويسرا لكأس العالم 2022؟

المرشـحون الواضحـون للفـوز بالمجموعـة المؤهلـة كانـت إيطاليـا، لكنهـم تعادلـوا 0-0 فـي مباراتهـم الاخيرة وفـازت سويسـرا 0-4 علـى المجـر، وانتهـى الفريقـان بالتسـاوي عند نقطـة ، 18 ، لكن سويسـرا مع 2-15 وإيطاليـا مـع. 2-13 .

لـذا كانـت المبـاراة الاخيرة حاسـمة حقـا لمرحلـة المجموعـات، والان سويسـرا فـي كأس العالـم 2022.

صربيا

كيف تأهلت صربيا لكأس العالم 2022؟

كانـت صربيـا المفاجـأة الكبـرى فـي مجموعتهـا فـي التصفيـات.

انتهـى بهم الامر دون هزيمـة، وكانوا في صـدارة الجدول ومباشـرة إلـى كأس العالـم 2022 .في مجموعتهـم المؤهلـة كانـت هنـاك أيضـا فـرق مثـل البرتغـال وأيرلنـدا ، لكنهم لم يتمكنوا من التغلب على فريـق صربـي قوي.

الكاميرون

الكاميرون كيف تأهلت الكاميرون لكأس العالم 2022؟

فازت الكاميرون بمجموعتها قبل العاج، ثم كان عليها مواجهـة الجزائـر فـي آخـر مباراتيـن فاصلتيـن.

خسـروا المباراة الاولى خارج أرضهم 1-0 ، وكان عليهم العودة إلـى ديارهـم لتحقيـق نتيجة.

ويـا لها من مبـاراة كانت فـي الثانيـة الاخيرة مـن الوقـت الاضافي سـجلوا هدف الفوز بنتيجة 1-2 ،وتأهلوا إلى مونديال 2022 في قطر.

المجموعة الثامنة - كأس العالم 2022.

المنتخبـات الاربع في المجموعـة الثامنة هي: البرتغال، غانا، أوروغـواي، كوريا الجنوبية النتيجـة المتوقعـة للمجموعـة H فـي مونديـال 2022 حسـب قائمـة فيفـا للترتيـب العالمي:

البرتغال

أوروغواي

كوريا الجنوبية

غانا

البرتغال

كيف تأهلت البرتغال لكأس العالم 2022؟

كان طريقـا صعبا بالنسـبة لبطل أوروبا السـابق للتأهل إلـى مونديـال 2022 في قطر. أوال، احتلوا المركز الثاني في مجموعتهم المؤهلة خلف صربيا.

ثم كان عليهم أن يلعبـوا مباراتيـن بالضربة القاضية للتأهـل. لقد ربحوا كلتيهمـا.

الاول ضـد تركيـا 1-3 والنهائـي 0-2 علـى مقدونيـا الشـمالية الذي فـاز على إيطاليا فـي مباراته الاولى.

أوروجواي

كيف تأهلت أوروجواي لكأس العالم 2022؟

احتلـوا المركـز الثالث فـي الكونميبول خلـف العلاقيين البرازيـل والارجنتين.

هذا يعني أن لديهم مكانا مباشـرا في كأس العالـم 2022.

كوريا الحنوبية

كيف تأهلت كوريا الجنوبية لكأس العالم 2022؟

احتلـوا صدارة مجموعتهم واضطـروا إلى خوض مباراة فاصلة ضد سـوريا، التي فازوا فيها 0-2 ، وحصلوا على تذكرتهـم لكأس العالم 2022.

غانا

كيف تأهلت غانا لكأس العالم 2022؟ النهايـة المجنونـة لمرحلة المجموعـات كانت تعني أن غانـا احتلت الصـدارة قبل جنوب أفريقيا بعـد فوزها 0-1 . ثـم واجهـت غانـا نيجيريا فـي مباراتين خـروج المغلوب.

كانـت المبـاراة األولـى علـى أرضهـا تعـادال سـلبيا ثـم تعادلهـا 1-1 خـارج أرضهـا وحصلـت غانـا علـى تذكرتهـا لكأس العالم 2022.