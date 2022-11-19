شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضربات الترجيح بين غزل المحلة وأسوان بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت ضربات الترجيح بين غزل المحلة وأسوان بكأس الرابطة، بفوز المحلة بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب أسوان، فى الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية المحترفة، ليتأهل فريق المحلة لدور الـ 16 بالكأس.

وانتهى الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل السلبى ليتم اللجوء لركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل.

وانطلقت اليوم النسخة الجديدة من كأس رابطة الأندية المحترفة، وبدأت بمباراة أسوان والغزل، فيما تقام الثانية بين حرس الحدود والداخلية فى السادسة مساءً باستاد بتروسبورت.