شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة الدفاع تربك حسابات الاتحاد السكندرى قبل مباراة المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الكروى الأول لنادى الاتحاد السكندري أزمة فى خط الدفاع قبل مباراة غزل المحلة فى الدورى المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الأسبوع الخامس، فى ظل تأكد غياب الأردني عبد الله نصيب عن الفريق، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بجزع بالرباط الداخلي للركبة، والتي على أثرها سوف يفتقد سيد البلد خدماته لمدة قد تبلغ ثلاثة أسابيع.

وتأكد غياب محمود علاء عن لقاء غزل المحلة المقبل، بعد تعرضه للإيقاف لمدة مباراتين؛ بسبب طرده فى أمام الداخلية بالجولة الثالثة من الدورى الممتاز ليغيب عن لقاء طلائع الجيش الماضى، كما سيفتقد سيد البلد خدماته أمام زعيم الفلاحين.

ويسعى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لتجهيز البديل المناسب لتعويض غياب عبد الله نصيب ومحمود علاء، حيث يجرب الخواجة أكثر من لاعب لتعويض الغيابات في دفاعات الفريق الأبيض.

ويعد محمود علاء من الركائز الأساسية فى صفوف سيد البلد، بعد تدعيمه لخط الدفاع ضمن الصفقات الشتوية، قادما من نادى الزمالك على سبيل الإعارة، وحصل الاتحاد السكندرى على العلامة الكاملة بالفوز فى ثلاث مباريات فى الدورى على حساب أسوان والداخلية والطلائع.