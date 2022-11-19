شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك بهدف نظيف فى قمة الناشئين أمام عيون كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 على الزمالك بهدف دون رد سجله محمد عبد الله خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، بفرع الأهلي بمدينة نصر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الأهلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 عن طريق محمد عبد الله .

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده للنقطة 24 وواصل التربع على قمة ترتيب بطولة الجمهورية، بعدما فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 آخرين.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حضور المباراة، وتواجد معه ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وياسين الميكاري محلل الأداء.