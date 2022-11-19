شكرا لقرائتكم خبر 22 مباراة دون تشفير خلال مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقبل انطلاق أول مونديال في بلد عربي، قال المتحدث باسم مجموعة «بي إن سبورت» المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال أفريقيا: «سنبث 22 مباراة مباشرة عبر القنوات المفتوحة، بما فيها مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور الأحد».وستبث قنوات «بي إن سبورتس» 22 من أصل 64 مباراة على القنوات الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، أي ما يفوق ثلث إجمالي عدد مقابلات كأس العالم 2022، بينما ستكون المباريات الأخرى منقولة على القنوات المشفرة.
وتشارك 4 دول عربية في كأس العالم 2022، وهي قطر المنتخب المستضيف في المجموعة الأولى، والمغرب في المجموعة السادسة، وتونس في المجموعة الرابعة، والسعودية في المجموعة الثالثة.
ونقلت شبكة بي إن سبورتس في مونديال 2018 الذي أقيم في روسيا عددا من المباريات دون تشفير، وهو ما قامت به أيضا في عدد من البطولات الرياضية التي تملك حقوق البث الحصري لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار كأس العالم، وكأس أمم أفريقيا، وكأس العرب للمنتخبات التي دارت في قطر أواخر 2021.
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