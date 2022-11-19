بعد الإعلان عن بث 22 مباراة من كأس العالم.. تعرف على تردد قنوات beIN SPORTS المفتوحة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، في بيان سار للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بث 22 مباراة من مباريات كأس العالم قطر 2022 مجاناً عبر قناتها المفتوحة على القمر الصناعي "نايل سات".

وقالت الشبكة في إعلانها الرسمي إن هذه الخطوة تأتي للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة، ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام، يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

كما سيتم نقل المباراة الافتتاحية على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

كما أعلنت قنوات "الكاس" حصولها على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم، وستنقل المباراة الافتتاحية عبر قناتي "Alkass EXTRA One HD" و"Alkass EXTRA TWO HD".

يشار إلى أن هذه هي أول نسخة من كأس العالم تقام في فصل الشتاء وفي بلد عربي ومسلم والنسخة الأخيرة بمشاركة 32 منتخبًا، حيث سيشارك في نسخة 2026 المقرر تنظيمها بكل من كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، 48 منتخبًا.

وفيما يلي تردد قنوات "بي إن سبورتس" المفتوحة وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها القناة:

تردد قناة "بي إن سبورت" المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم قطر 2022:

تردد القناة: 11054 - 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت الإخبارية (Bein Sports news):

تردد القناة: 12605

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.