تنبأ بكورونا ووفاة الملكة إليزابيث.. عراف شهير يتوقع طرفي نهائي مونديال قطر 2022

الشارقة - اميمة ياسر - تنبأ العراف البرازيلي أتوس سالومي والشهير بـ"نوستراداموس الحي"، بطرفي نهائي كأس العالم 2022، قبل يوم من انطلاق مونديال قطر.

وتوقع "نوستراداموس" في حديثه لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وصول 5 فرق للأدوار النهائية وهي: الأرجنتين والبرازيل وبلجيكا وفرنسا وإنجلترا.

وعن توقعه لطرفي النهائي في المونديال قال سالومي: "ستجمع المباراة النهائية الأرجنتين وفرنسا".

وأطلق على سالومي لقب "نوستراداموس الحي"، بعدما تنبأ بالعديد من الأحداث العالمية التي وقعت مؤخرا كتفشي وباء "كوفيد-19" ووفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، في 8 ملاعب مختلفة.

ويشارك في المونديال 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وسيقام كأس العالم للمرة الأولى في الشتاء، وسيبدأ بمواجهة قطر ضد الاكوادور على استاد البيت، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات (المجموعة الأولى).

ويتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.

مجموعات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية