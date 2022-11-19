شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد إصابته فى وجه القدم.

وخاض أمس فتوح تدريبات بالركض حول الملعب، وتعد تلك المرحلة هى الأخيرة فى التأهيل استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.