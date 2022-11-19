شكرا لقرائتكم خبر عن منع جماهير الأهلى والزمالك من مباريات السلة.. والتحقيق مع اوجستى بوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، اجتماعًا طارئًا اليوم السبت الموافق 19 نوفمبر، لمناقشة أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت أمس الجمعة على صالة برج العرب في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري المرتبط موسم 2022/2023.

وبناء على أحداث وتقرير الحكام ومراقب المباراة فقد قرر مجلس الإدارة ما يلي:

أولًا: منع الجماهير التي تواجدت في المباراة من فريقي (الأهلي والزمالك) من حضور المباريات لمدة ثلاثة أشهر واخطار شركه تذكرتي بذلك.

ثانيًا: توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها ثلاثون ألف جنيه

ثالثًا: توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها عشرون ألف جنيه

رابعًا: تحمل كلا الناديين كافة التلفيات الخاصة بالصالة من جمهور كل منهما وفقا لما تقره الصالة التى اقيمت عليها المباراة.

خامسًا: إجراء تحقيق مع المدير الفني للنادي الأهلي أوجستي بوش.

كما يؤكد مجلس الإدارة إقامة مباريات دور النهائي بحضور جماهيري.