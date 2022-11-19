شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد على رادار 3 أندية بالدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس 3 أندية مصرية تلعب فى دورى الدرجة الثانية للتعاقد مع عبد الناصر محمد المدير الفني السابق للإنتاج الحربي، لتولى الإدارة الفنية لأحدها لاستكمال مشوار الموسم الكروى الجديد.

وكشفت مصادر مقربة أن أندية بورتو السويس وبتروجت ترغب في التعاقد معه، خاصة أنه كان قريباً من تدريب أسوان، وذلك لتصحيح المسار في المباريات المقبلة ، والعودة إلى المنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز.

ويمتلك عبدالناصر محمد مسيرة تدريبة حافلة في الدورى الممتاز والدرجة الثانية وقاد العديد من الأندية خلال رحلته التدريبة.

من ناحية أخرى، حقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على فريق ديروط بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما اليوم في إطار منافسات الأسبوع السادس من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

سجل أهداف بترول أسيوط كل من بترول اسيوط يفوز بثلاثيه نظيفة علي ديروط

سجل الأهداف محمد سيسيه، فوزى الكاشف، وليد عطية، بهذه النتيجة رفع بترول أسيوط رصيده 14 نقطة في المركز الثالث بترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق ديروط عند النقطة 5 في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، اكتسح فريق لافيينا بقيادة المجرى جورج جاليدى، نظيره كيما أسوان برباعية نظيفة، ليواصل الضغط على فريق الجونة المتصدر، بعد رفع رصيده إلى النقطة 15، فيما بقى كيما أسوان عند النقطة 8 في المركز السابع في ترتيب مجموعة الصعيد.