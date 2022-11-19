شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام يضمن ميدالية مصرية بكأس العالم لسلاح السيف بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد هشام فى التأهل لنصف النهائي بكأس العالم لسلاح السيف شباب تحت 20 سنة المقامة بتونس في الفترة من 19 حتى 20 نوفمبر الجاري.

واستطاع هشام التأهل لدور نصف النهائي بعد تغلبه على الروماني فلاد كوفاليو بنتيجة 15-11.

واستهل أحمد هشام مشواره فى البطولة بتحقيق 4 انتصارات في دور المجموعات، ثم فاز على لاعب النمسا فى دور الـ 32 بنتيجة 15-13.

وفي دور ثمن النهائي تغلب هشام على زميليه زياد نوفل بنتيجة 15-11، ثم فاز في ربع النهائي على الروماني فلاد كوفاليو بنتيجة 15-11.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلا من: أدهم معتز وزياد نوفل وأحمد هشام وإياد معروف، ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني شريف البكري.

وتشهد البطولة مشاركة 53 لاعب في منافسات الفردي بحضور قوي لتونس البلد المضيفة وللجزائر، ومن ابرز الدول المشاركة اسبانيا ورومانيا وتركيا وأوزبكستان.

بينما تضم قائمة منافسات الفرق 7 دول، ليتأهل المصنف الأول على البطولة مباشرة لدور نصف النهائي.