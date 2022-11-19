شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يقسو على ديروط بثلاثية ولافيينا يكتسح كيما برباعية فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على فريق ديروط بثلاثية نظيفة، في المباراة التى جمعتهما اليوم في إطار منافسات الأسبوع السادس من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

سجل أهداف بترول أسيوط كل من بترول اسيوط يفوز بثلاثيه نظيفة علي ديروط

سجل الأهداف محمد سيسيه، فوزى الكاشف، وليد عطية، بهذه النتيجة رفع بترول أسيوط رصيده 14 نقطة في المركز الثالث بترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى فريق ديروط عند النقطة 5 في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى، اكتسح فريق لافيينا بقيادة المجرى جورج جاليدى، نظيره كيما أسوان برباعية نظيفة، ليواصل الضغط على فريق الجونة المتصدر، بعد رفع رصيده إلى النقطة 15، فيما بقى كيما أسوان عند النقطة 8 في المركز السابع في ترتيب مجموعة الصعيد.