شكرا لقرائتكم خبر عن حسين رجب يقود هجوم الداخلية أمام حرس الحدود فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الداخلية، تشكيل فريقه لمواجهة فريق حرس الحدود، بالدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها باستاد بتروسبورت.

وجاء تشكيل الداخلية لمواجهة حرس الحدود كالآتي: "حراسة المرمى: محمد مجدي - عبد العزيز السيد - محمد نجيب - بركات حجاج- ألان كيامبادي - محمد عاطف - حسين رجب - محمد نصير - سمير فكري - مصطفى فوزي - حسين رجب".

يدخل فريق حرس الحدود اليوم المباراة سعيا لتحقيق نتائج جيدة بعد المستوى المتواضع الذى ظهرا عليه فى بداية انطلاقاته ببطولة الدورى الممتاز، حيث لم يحصل الفريق سوى على نقطة واحدة فقط حصل عليها بالتعادل، مقابل هزيمتين، وهو نفس الأمر بالنسبة لفريق الداخلية الذى جمع نقطة وحيدة من مبارياته الثلاثة الأولى

ويتسلح فريق الحرس برغبة اللاعبين فى استعادة الثقة بعد بداية متعثرة في الدوري، حقق فيها الفريق العائد للدوري تعادلا وحيدا مقابل هزيمتين، كما يأمل رجال المدرب رضا شحاته في تحقيق الفوز والتأهل للتغلب على الحالة النفسية السيئة للفريق بعد هزيمتين وتعادل أيضا في أول ثلاث جولات.

وكانت أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان ، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى .

وتشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الآخرين بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدي للبطولة.