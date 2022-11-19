شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة إصابة مصطفى شلبى ومدى جاهزيته لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى مصطفى شلبى، جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من إصابة أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، وبدأ خوض برنامج تأهيلى خاص لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وكشف مصدر بالزمالك أن شلبى يعانى من إصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلى خاص تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، على أمل تجهيزه لمواجهة المصرى البورسعيدى.

وأضاف المصدر أن فرص لحاق مصطفى شلبى بمواجهة الزمالك والمصرى فى الكأس، ستكون كبيرة، خاصة أن اللاعب يؤدى البرنامج التأهيلى بشكل جيد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.