شكرا لقرائتكم خبر عن البلدية يكتسح أبو قير بخماسية والمنصورة يتعادل مع الحمام فى مجموعة بحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بلدية المحلة، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، فوزا كبيرا على فريق أبو قير للأسمدة بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى الأسبوع السادس من منافسات القسم الثاني بمجموعة بحرى والإسكندرية.

بهذا الفوز رفع بلدية المحلة رصيده إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز الثاني خلف المنصورة المتصدر، فيما بقى أبو قير للأسمدة عند النقطة 8 في المركز العاشر بترتيب مجموعة بحري.

وسقط فريق المنصورة بقيادة أحمد ساري في فخ التعادل الإيجابى أمام الحمام على أرضه ووسط جماهيره، ليفرط في نقطتين مهمتين في صراع الترتيب، ليبقى في الصدارة برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن البلدية الوصيف، فيما ارتفع رصيد الحمام إلى النقطة الخامسة بعد 6 جولات.

وجاءت نتائج باقي المباريات في المجموعة كالتالي:

بلدية المحلة 5 /1 أبو قير للأسمدة

المنصورة 1/1 الحمام

المجد 0/ 2 كفر الشيخ

بروكسي 0/0 دكرنس

بروه 0/ 0 سبورتنج

جمهورية شبين 0 /0 الأوليمبي

المصرى بالسلوم 1/1 بايونيرز.