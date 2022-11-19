شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة أسوان وغزل المحلة.. واللجوء للأشواط الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الوقت الأصلى من عمر مباراة أسوان وغزل المحلة بالتعادل السلبى فى الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية المحترفة المقامة حالياً على ملعب أسوان، ليتم اللجوء للأشواط الإضافية من أجل تحديد الفريق المتأهل.

وانطلقت اليوم النسخة الجديدة من كأس رابطة الأندية المحترفة، وبدأت بمباراة أسوان والغزل، فيما تقام الثانية بين حرس الحدود والداخلية فى السادسة مساءً باستاد بتروسبورت.

وبدأ أسوان المباراة ، بتشكيل ضم كلاً من: عمرو حسام – ميدو مصطفى – محمد عطوة – علي فتحي – كاستيلو – رافائيل – أحمد خالد – عماد فتجي – أحمد بلحاج – محمد جدو و ماليك أيفونا.

ويجلس على مقاعد بدلاء أسوان كل من: خالد وليد – إسلام صلاح – أحمد دحروج – أحمد حمودي – الحسيني سمير – مصطفى عناني – ججمال السعيد – حمدي زكي و ديلسون كاموني.

فيما ضم تشكيل غزل المحلة كلاً من: محمود الحضري – معاذ الحناوي – مصطفى العش – إيهاب سمير- محمد جابر – خالد الأخميمي – حميد ماو – أحمد النادري – أحمد الشيح – جابريل أوروك وعبده يحيى.

ويجلس على مقاعد بدلاء غزل المحلة كل من: ميهوب – علاء – محمد الشبراوي – أبراهيما كونية – محمد بازوكا – باولن فوافي – محمود صابر وحسام حسن.

بدأت المباراة بهجوم مبكر من الغزل، وأهدر المحلة فرصة تسجيل هدف أول في الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها عمرو حسام حارس أسوان ببراعة وأنقذ مرماه.

رد أسوان بهجمة خطرة وبتسديدة صاروخية أيضاً من داخل منطقة الجزاء عن طريق محمد ناجي لكن محمود الحضري حارس الغزل تألق هو الأخر وأنقذ مرماه من هدف مُحقق.

وحاول الفريقان التسجيل لكن حارسي المرمى تألق وأجرى أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لأسوان تغييراً في الدقيقة 32 بنزول ديلسون كاموني بدلاً من أيفونا وفشل الفريقين في التسجيل لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفى الشوط الثانى كثف أسوان الضغط وحاول تسجيل هدف الفوز على الغزل، وفى الدقيقة 80 سجل الأنجولى ديلسون هدف تقدم أسوان، إلا إن حكم المباراة قام بإلغاءه بعد العودة لتقنية الفار.