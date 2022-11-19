الامارات | مبخوت خارج تشكيلة منتخب الإمارات الأساسية أمام كازاخستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الامارات لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا التشكيلة الأساسية لخوض المباراة الودية الدولية المقررة اليوم السبت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في ابوظبي أمام منتخب كازاخستان.

وشهدت التشكيلة الأساسية تغييرات طفيفة عن تلك التي خاض بها مباراته الودية السابقة أمام منتخب الأرجنتين، فقد غاب عنها المهاجم علي مبخوت الذي جلس في دكة البدلاء وغاب عن التشكيلة الأساسية أيضا اللاعب عبد الله حمد الذي تم استبعاده مع زميله الحارس محمد الشامسي من معسكر المنتخب وإحالتهما إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لخروجهما من معسكر المنتخب دون إذن مسبق.

وشهدت التشكيلة أيضا مشاركة فابيو دي ليما أساسياً منذ البداية بديلا لمبخوت بعد أن كان احتياطيا في مباراة الأرجنتين وكذلك مشاركة ماجد حسن وماجد راشد وأحمد جميل أساسيين بديلان لعلي سالمين وعبد الله حمد والحسن صالح الذين تواجدوا أساسيين أمام الأرجنتين.