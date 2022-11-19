اخبار الرياضه

كلوب هيطردني من الفريق لو اتكلمت.. ماذا دار بين صلاح وهازارد وكورتوا بعد نهاية مباراة مصر وبلجيحا؟

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - دار حديث ساخر بين الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني، وإدن هازارد وكورتوا، ثنائي منتخب بلجيكا؛ وريال مدريد عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام نظيره البلجيكي.

و قال هازارد وكورتوا: صلاح.. لماذا لم تُعلِّق على قرعة دوري الأبطال؟؛ فأجاب النجم المصري: إذا تحدثت مرة أخرى؛ كلوب سيطردني من الفريق.

وسيواجه ، في دور ال١٦ من بطولة ، بعد شهور من مواجهتهما في نهائي النسخة الماضية والتي فاز بها النادي الملكي.

وتغلب منتخب مصر الوطني على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

أحرز هدفي منتخب مصر مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه، فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا، اللاعب أوبيندا.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا