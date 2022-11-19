من بينها لقاء الافتتاح.. بين سبورتس تذيع 22 مباراة بكأس العالم 2022 مجاناً.. تعرف على تردد القناة المفتوحة على النايل سات

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، عن خطتها لبث 22 مباراة ضمن كأس العالم، قطر 2022، على قناة beIN SPORTS المجانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وقالت المجموعة، في بيان، أن تلك الخطوة تأتي الخطوة للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة على أن يبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي تقام غداً الأحد، في استاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر والإكوادور.

بي إن سبورت هي الناقل الرسمي والحصري لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 التي تستضيفها قطر في 24 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً أنها تلعب دوراً محورياً في تسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي على الساحة العالمية.

ويأتي إعلان اليوم بعد فترة وجيزة من كشف بي إن عن خطط التغطية الحصرية للبطولة بأكملها على قنوات بي ان سبورت، وذلك إلى جانب المحتوى المجاني، يحظى المشتركون في قنوات بي إن سبورتس بفرصة مشاهدة جميع مباريات البطولة، وكل دقيقة من مواجهاتها الـ 64 بأربع لغات ومن خلال سبع قنوات مخصصة، مع الاستمتاع بأداء أفضل المعلقين والتصوير من جميع الزوايا واستديوهات التحليل من خلال أجهزة التلفاز أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية. وتحظى هذه الباقة المتكاملة من التغطية المباشرة بسلسلة خاصة من البرامج من إنتاج بي إن.

تردد قناة beIN Sport HD المفتوحة على النايل سات

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