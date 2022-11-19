موعد مباراة قطر والإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 والقنوات المجانية الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق مباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب البيت.

ويدخل منتخب قطر المباراة وعينه على اقتناص أول ثلاث نقاط له في تاريخ المونديال، في حين يجد منافسًا كان من أهم مفاجآت تصفيات أمريكا الجنوبية الأخيرة ولن يكون سهل المنال أبدًا.

وتلعب قطر في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات الإكوادور – السنغال – هولندا.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

من المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني فليكيس سانشيز على التشكيل الآتي:

حارس المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: إسماعيل محمد وبسام الراوي وبوعلام خوخي وعبد الكريم حسن.

خط الوسط: همام الأمين وعبد العزيز حاتم وكريم بوضياف وحسن الهيدوس.

خط الهجوم: المعز علي وأكرم عفيف.

التشكيل المتوقع لمنتخب الإكوادور

أما تشكيلة ممثل أمريكا الجنوبية المتوقعة ضد قطر ستكون:

حراسة المرمى: ألكساندر دومينغيز

خط الدفاع: بيرفس إيستوبينان، أنخيل بيرسيادو، روبيرت أربوليدا، تشافيير أرياغا.

خط الوسط: موزيس كاسيدو، جريمي سارمينتو، كارلوس أرماندو غرويزو أربوليدا.

خط الهجوم: اينير فالنسيا، خورخي نونيز كاسيدو، غونزالو بلاتا.

القنوات الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور

حصلت قنوات "بين إن سبورتس" على حقوق نقل كأس العالم بشكلٍ حصري، ولكن ستكون مباراة الافتتاح منقولة مجاناً عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية.

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، في 8 ملاعب مختلفة.

ويشارك في المونديال 32 منتخبا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

وسيقام كأس العالم للمرة الأولى في الشتاء، وسيبدأ بمواجهة قطر ضد الاكوادور على استاد البيت، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات (المجموعة الأولى).

ويتواجد في البطولة أربعة منتخبات عربية وهم قطر في المجموعة الأولى، والسعودية في المجموعة الثالثة، وتونس في المجموعة الرابعة، والمغرب في المجموعة السادسة.

مجموعات كأس العالم:

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية