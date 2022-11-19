شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يطلق حملات اجتماعية فى مونديال 2022.. "النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، منتخب بلجيكا يصل قطر بعد الهزيمة أمام الفراعنة، وفيفا يطلق حملات اجتماعية فى كأس العالم 2022.

وصلت بعثة منتخب بلجيكا إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجارى، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وغادر منتخب بلجيكا الكويت ليصل إلى قطر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب هزيمته من المنتخب الوطنى، بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، مساء أمس الجمعة، فى البروفة الأخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

وينافس المنتخب البلجيكي فى المجموعة السادسة فى مونديال 2022، بجانب منتخبات: منتخب كرواتيا، منتخب المغرب، ومنتخب كندا.

أطلق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عدداً من الحملات الاجتماعية، بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خلال بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال الاتحاد الدولى عبر موقعه الرسمى، "فيفا يقر بأن رياضتنا يجب أن تستفيد من المنصة الفريدة التى توفرها النهائيات من أجل التأثير بشكل إيجابى على المجتمع، وفى انسجام مع المقاربة التى تم تبنيها فى كل البطولات السابقة، سيقوم فيفا بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة بإطلاق عدد من الحملات خلال كأس العالم بهدف إرسال رسائل تهم تشجيع الصحة والوحدة وعدم التمييز لجميع المشاهدين حول العالم عبر مختلف القنوات".

وأضاف الفيفا فى بيانه، "وتأخذ هذه الحملات بعين الاعتبار التفاعل الذى تلقته من مختلف الاتحادات الأعضاء، على غرار فيفاتلتزم بالاستفادة من قدرة كرة القدم على إحداث تغيير إيجابي حول العالم، وسترتبط كل جول من المباريات بحملة معينة خاصة بها مصممة من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من التغطية والتأثير الجماهيريين".

يترقب الجهاز الطبي للأهلي، وكذلك الجهاز الفني تقرير الخبير النمساوي الذى أجرى فحوصات لأيمن أشرف مدافع الفريق على مدار اليومين الماضيين بالنمسا، من أجل تحديد مدة علاج وتأهيل اللاعب الذى عانى من آلام في الركبة استلزمت السفر إلى ألمانيا ومنها إلى النمسا لإجراء فحوصات للاطمئنان عليه، وينتظر مسئولو النادي موقف ونتيجة هذه الفحوصات لحسم مدة ابتعاد اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق.

ويعقد الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بمجرد عودة طبيب الفريق من النمسا برفقة أيمن أشرف، وسيتم الترتيب لعدة أمور طبية خاصة بالفريق وتحديد برنامج تأهيل أيمن أشرف الذى كان بعيداً عن حسابات الجهاز الفني فى المباريات الست الرسمية التى خاضها الأهلي تحت قيادة كولر حتى الآن.

يسعى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لتجهيز 3 لاعبين بالشكل الأمثل خلال الفترة الحالية قبل العودة مجددا للمباريات من جديد، والتى يبدأها الفريق بمواجهة المصرى فى ربع نهائى كأس مصر.

ووضع فيريرا مصطفى شلبى على قائمة اهتماماته، من أجل الاعتماد عليه فى الجناح الأيسر فى المباريات المقبلة، وعقد فيريرا عدة جلسات مع اللاعب، ومنحه العديد من التعليمات من أجل تطوير مستواه واستغلال مهاراته لمساعدة الفريق فى تحقيق الانتصارات.

كما يسعى فيريرا لتجهيز يوسف أوباما فى الوقت الحالى، وقام بعمل برنامج خاص للاعب قبل مران الفريق بساعة ونصف من أجل استعادة مستواه المعهود والعودة للمشاركة بشكل أساسى مع الزمالك.

بينما يأمل فيريرا فى الوقت الحالى فى تجهيز يوسف حسن مهاجم الزمالك الشاب الذى تم تصعيده إلى الفريق، من أجل الاستعانة به فى المباريات المقبلة، بعد تأخر وصو البنينى سامسون إكينيولا ومشاركة التونسى سيف الجزيرى مع منتخب تونس فى كأس العالم.