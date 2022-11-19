7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، فيريرا يجهز 3 لاعبين للمشاركة فى مباريات الزمالك المقبلة، منتخب مصر ينهى رقما سلبيا بعد 8 سنوات بثنائية بلجيكا .

منتخب مصر ينهى رقما سلبيا بعد 8 سنوات بثنائية بلجيكا

حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

فيريرا يجهز 3 لاعبين للمشاركة فى مباريات الزمالك المقبلة

يسعى البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لتجهيز 3 لاعبين بالشكل الأمثل خلال الفترة الحالية قبل العودة مجددا للمباريات من جديد، والتى يبدأها الفريق بمواجهة المصرى فى ربع نهائى كأس مصر.

الأهلي يترقب تقرير الخبير النمساوى لتحديد مدة غياب أيمن أشرف

يترقب الجهاز الطبي للأهلي، وكذلك الجهاز الفني تقرير الخبير النمساوي الذى أجرى فحوصات لأيمن أشرف مدافع الفريق على مدار اليومين الماضيين بالنمسا، من أجل تحديد مدة علاج وتأهيل اللاعب الذى عانى من آلام في الركبة استلزمت السفر إلى ألمانيا ومنها إلى النمسا لإجراء فحوصات للاطمئنان عليه، وينتظر مسئولو النادي موقف ونتيجة هذه الفحوصات لحسم مدة ابتعاد اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق.

بعثة المنتخب الوطنى تصل مطار القاهرة بعد الفوز على بلجيكا وديا

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة المنتخب الاول لكرة القدم، منتخب مصر، قادما من الكويت بعد خوض المباراة الودية أمام نظيره البلجيكي، مساء أمس الجمعة، على استاد جابر الأحمد، بمدينة الكويت، في إطار استعدادات دي بروين ورفاقه لخوض منافسات كأس العالم 2022.

أزمة فراس شواط على مائدة أيمن الجمل فى الإسماعيلى

بدأ أيمن الجمل مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى دراسة ملف أزمة التونسى فراس شواط مهاجم الفريق تمهيداً للوصول لحل ينهى هذه الأزمة التي تعطل ظهور اللاعب في مباريات الفريق الأصفر.

ودع مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 15 إلى 20 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يضعها بفئة البطولات الذهبية، من الدور نصف النهائي.

خطوة جديدة فى برنامج تأهيل محمود متولى بالأهلي للتعافى من إصابة الخلفية