شكرا لقرائتكم خبر عن على حسب الله يفوز برئاسة اتحاد الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز على حسب الله بمنصب الرئيس فى الانتخابات التكميلية لاتحاد الريشة الطائرة التى عقدت اليوم بمقر الاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولى.

وفاز "حسب الله" بعدما حصد 5 أصوات من إجمالى 9 هيئات لها حق الحضور والتصويت.

وتنافس الرئيس الأسبق على مقعد الرئاسة مع النائبة البرلمانية هادية حسني والتي حصدت 4 أصوات.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة 9 هيئات هي "هليوبوليس والزهور وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والشمس وهلوليدو ونادي بني سويف ونادي معلمين بني سويف ومعلمين ببا الرياضي".

وبهذه النتيجة عاد "حسب الله" لرئاسة الاتحاد من جديد بعد خسارته في الانتخابات الماضية التي أقيمت عام 2017، وسيقود مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية القادمة المقرر إقامتها صيف 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.