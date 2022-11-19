شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتراجع ويفتح باب بيع إبراهيم عادل للأعلى سعرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو نادى بيراميدز عن التمسك بإبراهيم عادل صانع ألعاب الفريق، حيث كان سبق للإدارة ورفضت كل العروض المقدمة من الأندية المحلية لشراء اللاعب، وفى مقدمتهم النادى الأهلى الذى أبدى رغبته فى أكثر من مرة للحصول على خدمات اللاعب.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، عن تراجع الإدارة فى الوقت الحالى، وقررت فتح المزاد على بيع اللاعب سواء فى الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، أو الانتظار لنهاية الموسم، حيث ستتم الموافقة على بيع اللاعب لصاحب العرض الأعلى سعرًا.

ولم يتلقِ بيراميدز فى الوقت الحالى أى عروض جديدة لشراء إبراهيم عادل، وفى حالة وصول عروض رسمية ستتم دراستها بجدية والبت فيها لحسم مصير اللاعب فى المرحلة المقبلة.

أصبح إبراهيم عادل جاهزًا من الناحية الطبية والفنية لتدعيم صفوف فريقه فى المباريات المقبلة، وعقب انتهاء فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز.

حيث تماثل إبراهيم عادل للشفاء من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الأمامية خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر، وواصل اللاعب التأهيل حتى أصبح جاهزًا.