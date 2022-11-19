شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة من كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، وبدأت مباراة غزل المحلة وأسوان، فى السطور التالية نرصد بعض المعلومات عن النسخة الثانية بكأس الرابطة.

س: ما هى أولى مباريات بالنسخة الجديدة من كأس الرابطة؟

ج:تقام اليوم مباراتان فى الدور التمهيدي للنسخة الثانية من كأس الرابطة، بدأت الأولى في الثالثة عصرا بين غزل المحلة وأسوان بملعب الأخير، فيما تقام الثانية بين حرس الحدود والداخلية فى السادسة مساءً باستاد بتروسبورت.

س: ماذا عن النسخة الأولى من كأس الرابطة؟

ج: انطلقت النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للمرة الأولى في موسم 2021-2022 بعد تشكيل الرابطة المحترفة، وأقيمت أغلب مبارياتها خلال فترة التوقف الدولي أثناء خوض منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون وتوّج بها فريق فيوتشر بعد الفوز 5/1 على غزل المحلية يوم 8 يوليو الماضي بإستاد القاهرة.

س: ما هو نظام بطولة كأس الرابطة المصرية 2022-2023؟

ج: فى النسخة الماضية تم تقسيم الأندية المشاركة في كأس الرابطة إلى 4 مجموعات، ولكن تم تغيير هذا النظام فى النسخة الماضية حيث تقرر إقامة البطولة بنظام مباريات خروج المغلوب، حيث يقام الدور التمهيدي بمشاركة 4 أندية، ويتأهل 14 ناديًا آخرين تلقائيًا لدور الـ16.

س: ما هى الأندية المشاركة فى الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من كأس الرابطة؟

ج: تشارك 4 أندية فى هذا الدور هي غزل المحلة، حرس الحدود، الداخلية، وأسوان.