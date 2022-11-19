شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكسب قلوب جماهير الفراعنة بعد ودية بلجيكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، فى كسب قلوب جماهير الفراعنة بقوة بعد تحقيق الفوز على بلجيكا بثنائية مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادًا لكأس العالم.

ونجح فيتوريا فى خطف ورقة اعتماده عند الجماهير فى ظل تحقيق الفوز الثالث مع الفراعنة بعدما قاد المنتخب الوطني فى مباراتين سابقتين، فاز فى اللقاء الأول على النيجر بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام ليبيريا، وتولى روي فيتوريا مسؤولية المنتخب الوطني فى 23 سبتمبر الماضي، خلفاً لإيهاب جلال والذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

كما راهن فيتوريا على الوجوه الجديدة فى ظل الاعتماد عليهم فى تشكيل الفراعنة ودفع بالثنائي محمد حمدى ومحمود حمادة .

وخاض فيتوريا اللقاء بتشكيل مثالى و خطة فنية إستطاع من خلالها إقناع الجماهير بإمكانياته حتى حصل على إشادات واسعة بعد اللقاء فى ظل الأداء القوى الذى ظهر عليه اللاعبين و الروح التى ظهروا عليها .