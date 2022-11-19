شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا ينهى مرحلة التأهيل ويستعد للعودة لتدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلى الذى يخضع له فى الفترة الحالية، بعدما تعرض لإصابة بكدمة فى مفصل الكتف، خلال مواجهة إنبى الأخيرة بالدورى.

ومن المنتظر أن يعود شيكابالا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعدما يخضع لاختبار طبى بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، على أن يعودوا للتدريبات مساء غد الأحد.

وحصل الفريق على راحة من مران اليوم، السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي 26 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.