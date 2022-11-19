شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام حمدى فتحى مع الأهلى قبل مواجهة المقاولون فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى، لفحص طبى بمعرفة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق عقب عودته للقاهرة قادماً من الكويت بعد نهاية مباراة منتخب مصر مع بلجيكا بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف ودياً أمس الجمعة.

لعب حمدى فتحى 119 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 8840 دقيقة، وسجل 11 هدفا وصنع خمسة أخرى، وتلقى 19 كارت أصفر ونال كارت أحمر وحيد، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين والسوبر الأفريقي مرتين والسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرة بجانب الدورى مرتين.

وحصل حمدى فتحى على راحة من تدريبات المنتخب يوم الخميس كما استبعد من المشاركة فى ودية بلجيكا أمس بعد شعوره بآلام عضلية، حيث فضل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبوالعلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة لحين عودته لناديه.

يستعد فريق الأهلى لمواجهة المقاولون العرب فى الخامسة عصر الأحد 27 نوفمبر الجارى باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكان الأهلى قد افتتح مشواره بكأس مصر خلال هذه النسخة بالفوز على المصرى بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر بدور الـ32 للبطولة ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء.