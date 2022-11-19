شكرا لقرائتكم خبر عن النني يهدى مشارى راشد قميص أرسنال.. والمقرئ الكويتى: كانت ليلة جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المصري محمد النني، المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بلقاء الشيخ ومقرئ القرآن مشاري راشد العفاسي، خلال تواجد المنتخب فى الكويت لأداء مباراة بلجيكا الودية، مهديه قميص فريقه الإنجليزي وشاكره على كرم الضيافة والترحيب.

ونشر النني عدة صور عبر حسابه على تويتر جمعته بالشيخ مشارى راشد العفاسي، وصحبها بتعليق، "مفيش كلام يوفي صديقي الغالي الشيخ مشارى حقه، كل الشكر من قلبى على كرم الضيافة والترحيب والحب، حسيت إنى فى بيتي وبين أهلي".



الشيخ مشاري مع النجم محمد النني

من جانبه، أعرب الشيخ مشاري عن سعادته بلقاء النني قائلا عبر حسابه على تويتر، "كانت ليلة جميلة فى الاستوديو"، مقدما الشكر للنني على قميص أرسنال قائلا: "أحلى هدية من أخي العزيز اللاعب محمد النني".

كما نشر العفاسي، مقطع فيديو، جمعه مع لاعبى المنتخب الوطني، منهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه والنني، مستقبلهم بكل حفاوة وترحيب.

واحتفل مشاري راشد العفاسي، مع لاعبي منتخب مصر بعد الفوز في المباراة الودية أمام بلجيكا، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ونشر العفاسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، بعض الصور التي تجمعه بلاعبي منتخب مصر عقب نهاية مباراة بلجيكا، في مقر إقامة الفراعنة بالكويت.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره البلجيكي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، فى إطار استعدادات الفراعنة لمباراتي مالاوي بتصفيات أفريقيا المقرر لها مارس من العام المقبل، فيما كانت المباراة بروفة أخيرة لمنتخب بلجيكا استعدادا لكأس العالم.

سجل هدفى منتخب مصر مصر مصطفى محمد فى الدقيقة 34 ومحمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 46، بينما سجل هدف بلجيكا اللاعب البديل أوبندا بالدقيقة 73.



الننى ومشاري راشد



النني ومشاري في الكويت



النني ومشاري



النني يهدي مشاري قميص أرسنال



النني



مشاري راشد