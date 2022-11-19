شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة مصر وبلجيكا مشيدا بأداء الفراعنة: فرحت بإبداعكم وأحزن لغيابكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المعلق الإماراتي القدير عامر عبد الله المري عن سعادته بالتعليق على المباراة الودية التى جمعت المنتخب الوطني المصرى ونظيره البلجيكي، أمس الجمعة فى الكويت، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، مشيرا إلى فرحته بأداء منتخب مصر وفى نفس الوقت حزنه لغيابه عن كأس العالم التى تنطلق غدا فى قطر.

وكتب عامر، عبر حسابه على تويتر، "فرحت بفنكم وإبداعكم وأحزن لغيابكم، مصر وبلجيكا.. أداء ونتيجة وجمال قد الدنيا، شكراً منتخب مصر وشكراً لحجم المتابعة الكبيرة.. الحمد لله على توفيقه".

وحقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على بلجيكا (2-1) فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين فى الكويت مساء الجمعة، وبذلك حافظ البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة على مسيرته مع المنتخب المصرى، حيث حقق انتصاره الثالث دون تلقى أى تعادل أو هزيمة حتى الآن.

روي فيتوريا قاد المنتخب الوطني فى مباراتين سابقتين قبل الفوز على بلجيكا، فاز فى اللقاء الأول على النيجر بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يكرر نفس النتيجة أمام ليبيريا، وتولى روى فيتوريا مسؤولية المنتخب الوطنى فى 23 سبتمبر الماضي، خلفاً لإيهاب جلال الذى تمت إقالته لتراجع النتائج.

وكانت مواجهة بلجيكا بمثابة تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي في شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وصال وجال لاعبو المنتخب المصري فوق أرضية الملعب، وحصلوا على إشادة كبيرة من الجماهير على مدار المباراة، وخطف "الفراعنة" الأضواء من المنتخبات الكبرى، المشاركة في كأس العالم، حيث يغيب الفراعنة عن مونديال قطر، بعد الخسارة من السنغال في الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية.