الامارات | موقف مشرف من محمد صلاح قائد الفراعنة بعد الفوز على بلجيكا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا من اللجنة المنظمة للمباراة، ولكن قام محمد صلاح بموقف جديد يؤكد أنه قائد مميز للمنتخب المصري، وذلك بعد تحقيق الفوز على المصنف ثاني عالمياً وهو المنتخب البلجيكي قبل خوض منافسات كأس العالم.

وعقب المباراة تنازل محمد صلاح عن جائرة أفضل لاعب التي حصل عليها لصالح زميله في الفريق محمود تريزيغيه، وهو ما أكده صاحب الهدف الثاني في المباراة الودية الدولية، حيث نشر تريزيغيه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تجمعه مع محمد صلاح وهو يهديه جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا.

وعلق تريزيجيه قائلًا: "شكرًا لك يا أخي".

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، وسجل للفراعنة مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيغيه، وأثنى محمد صلاح على مستوى محمود تريزيجيه قائلًا له إنه كان أحد نجوم اللقاء ويستحق رجل المباراة بعد إحرازه لهدف من صناعة محمد صلاح.

وكان محمد صلاح حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة بلجيكا التي أقيمت اليوم الجمعة في ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت.

