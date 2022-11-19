شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه الداخلية فى الدور التمهيدى لكأس الرابطة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق حرس الحدود نظيره الداخلية فى السادسة مساء اليوم، السبت، بالدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها باستاد بتروسبورت.

ويتسلح فريق الحرس برغبة اللاعبين فى استعادة الثقة بعد بداية متعثرة في الدوري، حقق فيها الفريق العائد للدوري تعادلا وحيدا مقابل هزيمتين، كما عاد مصطفى جمال قائد فريق حرس الحدود لتدريبات فريقه بعدما تعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة فاركو بالدوري وتسبب في غيابه عن الفريق في مباراة سموحة الخيرة.

وأدى اللاعب برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور ممدوح رزق، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، حيث عاني من شد فى العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، ما استلزم راحة اللاعب لمدة عشرة أيام، قبل أن يعود للتدريبات.

وكانت أسفرت قرعة الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان ، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى .

وتشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الآخرين بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ويشرف عليها عامر حسين، تغيير نظام بطولة كأس رابطة الأندية فى نسختها الثانية، بخروج الفريق الخاسر منذ الدورى التمهيدي للبطولة.